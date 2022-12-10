رسميًا.. كريستيانو رونالدو يُعادل رقم الكويتي «بدر المطوع» عميد لاعبي العالم

شارك كريستيانو رونالدو، بديلًا، في مباراة منتخبي المغرب والبرتغال، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ودفع فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، بـ كريستيانو رونالدو في الدقيقة 51، بدلًا من روبين نيفيز.

وبمشاركة كريستيانو رونالدو؛ أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات دولية مع المنتخبات، بالتساوي مع الكويتي بدر المطوع.

ورفع رونالدو رصيد مشاركاته إلى 196 مباراة دولية، بالتساوي مع المطوع، ومتفوقًا على المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم السابق، والذي شارك في 184 مباراة رفقة منتخب مصر الوطني.

وتشير نتيجة مباراة البرتغال والمغرب إلى تقدم “أسود الأطلس” بهدف نظيف، سجله يوسف النصيري.