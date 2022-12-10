الحلم أصبح حقيقة.. سميرة سعيد أشعر بالفخر كوني مغربية عربية

هنأت الفنانة سميرة سعيد، المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب البرتغالي، ليصل بذلك إلى نصف نهائي مونديال 2022.

وقالت سميرة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "الحلم أصبح حقيقة، إنتصار تاريخي عظيم، أشعر بالفخر كوني مغربية، عربية، تنتمي لهذا الوطن الكبير. ودائماً الرياضة والفن توحد القلوب والشعوب. برافو أسود الأطلس 💪🇲🇦❤️".

واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد لـ"أسود الأطلس" المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.



يشار إلى أن هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.