شاهد.. الجماهير العربية تحتفل بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم

غمرت الفرحة الجماهير العربية وعشاق كرة القدم بعد تحقيق المنتخب المغربي انتصارًا تاريخيًا على نظيره البرتغالي ليخطف بذلك بطاقة الصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.

وامتدت الاحتفالات من المدرجات إلى الشوارع مشيدين بتأهل أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربّع الذهبي في نهائيات كأس العالم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته "قنوات الكاس" على "تويتر"، إحدى السيدات المصرية تطلق "زغرودة" معبرة عن سعادتها وسط حشد من المشجعين .



ووثق مقطع آخر نشرته "العربية السعودية" احتفالات الجماهير المغربية في الرياض وسط هتافات للفوز الساحق.



ونشرت قناة "العربية" مقطعاً آخر لمواطنين فلسطينيين وهي يحتلفون ويرقصون .



واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.