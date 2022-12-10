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تعليم

تعرف على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

كلية البنات جامعة
كلية البنات جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أن الكلية قامت بتجهز الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022-2023، ويمكن للطالبات مع معرفة الجدول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف، أن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التي يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار.

وشددت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس علي ضرورة، أن تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التي تقيس المهارات العليا.

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وكان قد افتتح اليوم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات المؤتمر الخامس للبحث في تعليم الكيمياء والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور فاروق فهمي أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس رئيس المؤتمر، والدكتورة نادية قنديل أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وفي كلمة مسجلة أكد الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي دور العلوم الأساسية ومساهماتها المهمة في تنفيذ الاستدامة، ومواجهة التحديات الحاسمة مثل الغذاء والطاقة والتغطية الصحية وتقنيات الاتصال.

وأضاف أن العلوم الأساسية أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المعقدة للبشرية مثل تغير المناخ والعديد من المشكلات الاخري لأنه يضع الأساس لنهج وحلول جديدة.

وبحث كيفية إمكانية العلم أن يفي بهذا الالتزام تجاه المجتمع على أفضل وجه، وإنشاء روابط ديناميكية بين المعرفة والعمل، حيث أدت هذه المخاوف إلى نهج جديد وهو علم الاستدامة الذي اعتمده اليونسكو.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس2
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس2
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس3
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس3
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس4
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس4
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس5
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس5
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس6
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس6
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس7
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس7
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس8
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس8
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس9
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس9
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس10
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس10
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس11
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس11
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس12
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس12
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس13
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس13
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس14
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس14
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس15
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس15
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس16
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس16
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس17
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس17
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس18
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس18
كلية البنات جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول الجدول النهائي الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات Jobs Education

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