من المدرجات.. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بفوز المغرب

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، عبر حسابها الشخصي انستجرام، صورة لها برفقة زوجها وهي تحتفل بفوز منتخب بلادها اليوم أمام منتخب البرتغال.

وظهرت بسمة بوسيل في الصور برفقة ابنتها وزوجها في مدرجات المباراة بالدوحة أثناء متابعتها للمباراة.

يذكر أن مصممة الأزياء زوجة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل، أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا، بعد حذف جميع صورها مع زوجها و الغاء متابعته على إنستجرام.

وأشار مصدر إلى أن بسمة بوسيل قامت بحذف صورها عبر حساب انستجرام، وليس صورها مع تامر فقط، وذلك تمهيدًا لتغيير شكل الحساب وتحويله إلى حساب عمل خاص بمشروعها القادم وليس حسابًا شخصيًا.

وأوضح المصدر أن إلغاء متابعة حساب بسمة بوسيل لـ حساب تامر حسني -عبر انستجرام- حدث نتيجة خطأ من مسئول (أدمن) حساب بسمة عبر انستجرام، وأن الإلغاء حدث لمدة 3 ثوان فقط، ثم عادت المتابعة من جديد.



