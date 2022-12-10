السجيني : جراجات تحولت لمكاتب وعيادات ولم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح |فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من قدموا طلب تصالح في مخالفات البناء هم ٢,٨ مليون طلب فقط ولكن يوجد الكثير من المخالفين لم يقدموا طلبات تصالح ولكن لا أحد يعرف عدد أولئك المخالفين بالضبط.

وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه يتفق مع الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عاصم الجزار في ضبط العمران والخطة الذي تم وضعها من أجل ذلك لا احد يستطيع أن يعترض عليها لأنها جيدة جدا، ولكن الواقع مختلف عن ذلك تماما.

وتابع أحمد السجيني أن هناك جراجات تم تحويلها الي مكاتب وعيادات خاصة ولم يتم عمل تصالح علي ذلك.