توك شو.. تراجع الذهب ووزير التموين يعلن عن سعر السكر والأرز وإضافة المواليد

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة علي مدار الساعة، أبرزها ما جاء في برامج التوك شو عبر القنوات الفضائية المختلفة.

ربنا ميكتبهاش على حد | تعليق مؤثر من أنغام بعد شفائها .. فيديو



عبرت الفنانة أنغام عن سعادتها وامتنانها لجمهورها، مؤكدة أن أدعية جمهورها وصلواتهم كانت سبباً رئيسياً في عبورها الوعكة الصحية التي مرت بها.

معقبة: "دعاء الجمهور وصلواتهم وصلني وكانوا بيولعوا لي شموع في الكنايس ويبعتولي وأنا حقيقي حاسة أن المحنة بقت منحة وكانت "علقة كبيرة ".

أشكر الرئيس| المصيلحي : 4 فئات يمكنهم إضافة مواليد جديدة لـ بطاقة التموين



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه لم يتم إضافة مواليد جديدة للبطاقة التموين منذ عام 2005.

وقال وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قبل جائحة كورونا وجه الرئيس السيسى بإضافة المواليد الجديدة.





السجيني : جراجات تحولت لمكاتب وعيادات ولم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح |فيديو



قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من قدموا طلب تصالح في مخالفات البناء هم ٢,٨ مليون طلب فقط ولكن يوجد الكثير من المخالفين لم يقدموا طلبات تصالح ولكن لا أحد يعرف عدد أولئك المخالفين بالضبط.

مدّيناها أسبوع بحاله | وزير التموين يعلن قرارًا عاجلًا بشأن الأرز .. فيديو



أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، عن مد مهلة الإخطار عن الارز حتى 25 ديسمبر الجارى، بدلا من يوم 18 الجاري.

وقال وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،:" الأرز أصبح سلعة استراتيجية بناء على قرار مجلس الوزراء ومعنى سلعة استراتيجية، تعنى أن أى شخص يمتلكها لابد من الإعلان عنها".

الزيت والسكر والأرز أبرزها.. وزير التموين: أسعار بعض السلع زادت بنسبة 24%| فيديو



قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن أسعار السلع الأساسية في العالم، ارتفعت بصورة كبيرة.

وأضاف وزير التموين، خلال حواره مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، أن تكلفة الوقود زادت؛ وبالتالي زادت كل أسعار السلع، وخاصة السكر؛ بسبب ارتباطه بـ زيادرة أسعار البترول.

شعبة الذهب: الأصفر يتراجع بقوة وجرام 21 ينخفض أكثر من 250 جنيها



زف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بشري سارة بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

وقال نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، مساء اليوم السبت، إن أسعار الذهب فى هذه الفترة تشهد انخفاضا، موضحًا أن سعر الذهب وصل في وقت سابق لـ 1850 و الآن وصل لـ 1650 جنيها للبيع و1600 جنيه للشراء.

أسعار الذهب تسجل انخفاضا تاريخيا.. الشعبة توضح السبب | فيديو

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاصيل مهمة عن أسعار الذهب، وأكد أن الذهب سلعة عالمية ويتأثر بالأحداث العالمية، ويتأثر بسعر الدولار فى السوق الموازي.