أسعار الذهب تسجل انخفاضا تاريخيا.. الشعبة توضح السبب | فيديو

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاصيل مهمة عن أسعار الذهب، وأكد أن الذهب سلعة عالمية ويتأثر بالأحداث العالمية، ويتأثر بسعر الدولار فى السوق الموازي.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن سعر وقية الذهب عالميًا بـ 1798 دولارا، وهذا يكون منخفضا، موضحًا أن الذهب فى الخارج سعره منخفض.

انخفاض الذهب يحدث لأول مرة بهذا الشكل

ولفت إلى أن أسعار الذهب فى هذه الفترة تشهد انخفاضا، موضحًا أن سعر الذهب وصل في وقت سابق لـ 1850 و الآن وصل لـ 1650 جنيها، وهذا يؤكد أن هناك هبوطا كبيرا في السعر وصل لـ 200 جنيه و أكثر، بالجرام و أن هذا الانخفاض لم يحدث من قبل فى تاريخ الذهب، وذلك بسبب الارتفاع غير المبرر، الذى حدث من قبل، وأن الذهب خارجيًا منخفض.