سعر الذهب النهاردة| وصفي أمين: الأصفر من الخامات غير الضرورية.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن أسعار الذهب، بالأسواق المصرية، وقال وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية سابقا، الفوائض من العملة الصعبة بالدول بالكامل، لم يعد بالسيولة الكافية التى تجعل هناك عمليات استيراد لخامات غير ضرورية.

ولفت خلال الفيديو، إلى أن الذهب من الخامات غير الضرورية، ومنذ ثلاث سنوات ماضية توقفت عمليات الاستيراد لعدم وجود عملة صعبة لاستيراد الذهب.

وكشفت القناة أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير كبير ومباشر على حدوث طفرات كبيرة فى سعر الذهب.

أوضحت القناة أن عيار 21 تجاوز 1800 جنيه، وهذا يحدث لأول مرة، وجرام الذهب ارتفع 500 جنيه، منذ بداية نوفمبر 2022، وحتى الآن.

ولفتت القناة إلى أن السبب فى ارتفاع سعر الذهب ناتج عن حجم الطلب مقابل تراجع المخزون المحلي.

وفى نفس السياق قدَّمت الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9-12-2022، عبر فضائية “صدى البلد”.

أسعار الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الجمعة 9 ديسمبر 2022، في أسواق الصاغة.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1897 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1660 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1423 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13280 جنيها.



أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتُعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.