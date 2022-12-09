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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحق بيع.. أسعار الذهب تنخفض ومفاجأة للمقبلين على الزواج

الذهب
الذهب

تشهد الفترة الأخيرة عدم استقرار فى أسعار الذهب، ولكن هناك أخبار سارة من متخصصين يؤكدون انخفاض الأسعار فى الفترة المقبلة، وأن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وخلال الأسابيع المقبلة سينخفض أكثر، و سيكون فرصة لشراء الذهب من قبل المقبلين على الزواج.

 

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وقد أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال الأسابيع المقبلة و ليس الوقت الطويل، سيكون هناك استقرار فى أسعار الذهب.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن أسعار الذهب فى طريقها لـ أن تتعدل، والأسعار العالمية للذهب تشير لـ الانخفاض، بأرقام كبيرة.

 

وأشار إلى أن السبب فى ارتفاع أسعار الذهب، كانت بسبب الضغط، وهذا الارتفاع غير مبرر، وأن سعر الذهب سيكون فى سعره الطبيعي.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم عدم القلق، فالأسعار ستكون بسعر معتدل فى الفترة المقبلة.

مصر مليانة ذهب

 

وأضاف الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن :"مصر مليانه ذهب، والناس بتحب تشتري ذهب، ودي عادة مصرية قديمة الأزل".

 

وتابع الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن من المتوقع أن يستمر انخفاض وتراجع أسعار الذهب في مصر إلى أن يصل للسعر العادل.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.


 

 

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