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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار السوشيال: محمد هنيدي يوجه رسالة لـ رونالدو .. وبدر بانون: دخلنا التاريخ عبر أبوابه الواسعة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

محمد هنيدي لـ رونالدو: سوبرمان الليلة النصيري وباتمان المباراة بونو

 

وجه الفنان محمد هنيدى ، رسالة لـ كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

 

فرحتوا قلب كل عربي.. كندة علوش تهنئ منتخب المغرب بالفوز على البرتغال

 

وجهت الفنانة كندة علوش ، التهنئة للمنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره البرتغالي والصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.

 

بدر بانون: دخلنا التاريخ عبر أبوابه الواسعة

 

قال بدر بانون، مدافع منتخب المغرب، إنهم دخلوا التاريخ بعد على الفوز على البرتغال فى ربع نهائي كأس العالم، والصعود للدور قبل النهائي.

 

بتزلزل العالم.. محمد هنيدى يعلق على فوز المغرب أمام البرتغال| شاهد

 

علق الفنان محمد هنيدى على  فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي فى ربع نهائى كأس العالم، ليخطف بذلك بطاقة الصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.

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