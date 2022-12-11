أخبار السوشيال: محمد هنيدي يوجه رسالة لـ رونالدو .. وبدر بانون: دخلنا التاريخ عبر أبوابه الواسعة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجه الفنان محمد هنيدى ، رسالة لـ كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وجهت الفنانة كندة علوش ، التهنئة للمنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره البرتغالي والصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.

قال بدر بانون، مدافع منتخب المغرب، إنهم دخلوا التاريخ بعد على الفوز على البرتغال فى ربع نهائي كأس العالم، والصعود للدور قبل النهائي.

علق الفنان محمد هنيدى على فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي فى ربع نهائى كأس العالم، ليخطف بذلك بطاقة الصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.