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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تستعيد الذكريات بصورة من طفولتها على إنستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة درة صوراً تسترجع فيها ذكريات طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكانت درة رفقة ابن عمها في ظهور مميز ونادر من مرحلة طفولتها، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.

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بإطلالة كاجوال.. درة تثير الجدل على الانستجرام

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بإطلالة شتوية.. درة تبهر جمهورها على انستجرام

الفنانة درة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ذكريات طفولتها مسلسل المتهمة

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