درة تستعيد الذكريات بصورة من طفولتها على إنستجرام| شاهد

شاركت الفنانة درة صوراً تسترجع فيها ذكريات طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكانت درة رفقة ابن عمها في ظهور مميز ونادر من مرحلة طفولتها، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.