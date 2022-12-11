عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد إيمان
مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث انتهت مساء أمس السبت منافسات دور ربع نهائي كأس العالم، في نسخته الثانية والعشرين، المُقامة حاليًا في قطر.

شاهد الفيديو:

وتأهل كل من كرواتيا، الأرجنتين، المغرب وفرنسا إلى مرحلة نصف نهائي كأس العالم.

كرواتيا فازت على البرازيل، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع الأرجنتين التي أطاحت بـ هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

في حين حققت المغرب مفاجأة بعدما فازت على البرتغال بهدف نظيف، وانتصر منتخب فرنسا في مباراة مثيرة على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

ويواجه منتخب الأرجنتين منافسه كرواتيا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويسعي منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه لونيل ميسي للتتويج ببطولة كأس العالم منذ آخر تتويج عام 86 بالمكسيك خصوصا وأنه المونديال الأخير للبرغوث .

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد تصدر المجموعة بخسارة في اللقاء الافتتاحي أمام السعودية بنتيجة 2-1 ثم الفوز علي المكسيك بنتيجة 2-0 ثم الفوز علي بولندا 2-0

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

تنبيه هام للأمهات.. هؤلاء ممنوعون من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

صفقتان جديدتان .. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق النادي الأهلي

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

موضوعات متعلقة

مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

الشتاء لسه مجاش.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

توقعات بوصول الجرام لـ 2000 جنيه.. إلى أين يتجه الذهب؟

ترشيحاتنا

صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر.. الخميس القادم

تيك توك يهدد الصغار.. وخلاف عالمي بسبب التطبيق المثير للجدل|ماذا يحدث

بعد إطلاق المستكشف راشد.. حاكم دبي: نستهدف الوصول إلى القمر والزهرة

روقا والجزيري والونش.. 8 غيابات مؤثرة للزمالك أمام بيراميدز في الدوري

جوردان وأحد أحفاد نوح.. سر تسمية مملكة الأردن بهذا الاسم

درع مصر الواقي.. البرلمان يتصدى لمؤامرات الغرب بمواقف تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب زيادة الوزن.. أعراض قصور الغدة الدرقية والسيطرة عليها في الشتاء

انتشر بالمدارس بشكل كبير.. أعراض الإصابة بالجدري وطرق حماية طفلك من العدوى

انتبه.. هذه الاحتياطات يجب اتباعها بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

شاهد ظاهرة غريبة تسطع في سماء أمريكا.. ماذا تكون؟

فيديو

لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

بسبب ملابسها غير المحتشمة.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل في مونديال 2022

اللي مش عاجبه ملوش شغل.. مصطفى كامل يكشف رسوم حفلات الراب والمهرجانات

عن مطربي المهرجانات.. مصطفى كامل: "أنا راكب مرسيدس بس وهم راكبين رانجات"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ