لقاء المغرب وفرنسا .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم |تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث انتهت مساء أمس السبت منافسات دور ربع نهائي كأس العالم، في نسخته الثانية والعشرين، المُقامة حاليًا في قطر.

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وتأهل كل من كرواتيا، الأرجنتين، المغرب وفرنسا إلى مرحلة نصف نهائي كأس العالم.

كرواتيا فازت على البرازيل، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع الأرجنتين التي أطاحت بـ هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

في حين حققت المغرب مفاجأة بعدما فازت على البرتغال بهدف نظيف، وانتصر منتخب فرنسا في مباراة مثيرة على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

ويواجه منتخب الأرجنتين منافسه كرواتيا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويسعي منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه لونيل ميسي للتتويج ببطولة كأس العالم منذ آخر تتويج عام 86 بالمكسيك خصوصا وأنه المونديال الأخير للبرغوث .

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد تصدر المجموعة بخسارة في اللقاء الافتتاحي أمام السعودية بنتيجة 2-1 ثم الفوز علي المكسيك بنتيجة 2-0 ثم الفوز علي بولندا 2-0