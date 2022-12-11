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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثي المغرب على رأس التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العالم

صدى البلد

تواجد ثلاثي من منتخب المغرب على رأس التشكيل المثالي لدور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وتمثل ثلاثي منتخب المغرب في كلا من جواد الياميق وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط في التشكيل المثالي لماركا.

وجاء التشكيل كالتالي:.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش “كرواتيا”.

خط الدفاع: تيمبير “هولندا” ـ جواد اليامق “المغرب” ـ جوسكو جفارديول “كرواتيا”.

خط الوسط: سفيان أمرابط “المغرب” ـ فرينكي دي يونج “هولندا” ـ عز الدين أوناحي “ المغرب” ـ جريزمان “فرنسا” ـ لوكا مودريتش “كرواتيا” ـ ليونيل ميسي “الأرجنتين”.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو “فرنسا”.

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