أنطوان خليفة: البحر الأحمر مهرجان دولي يفخر بدعم السينما العربية

خاص لـ صدى البلد

اختتمت الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي رسميا مساء أمس، بعدما شهدت عرض أكثر من 130 فيلم، وأقيمت في مدينة جدة في الفترة من 1 وحتى 10 ديسمبر الجاري، وحول أهم الملاحظات عن جدول الأفلام وحضور نخبة من نجوم العالم إلى السعودية، تحدث مدير البرامج العربية والكلاسيكية أنطوان خليفة لـ "صدى البلد” حول ما يمكن وصفه بتقييم مختصر لمختلف فعاليات دورة 2022.

وبقيت أقسام المهرجان تقريبا مثل العام الماضي تماما، فقط أضفنا مسابقة واحدة جديدة، ولكن تغيير المكان بالانتقال إلى الريتز بدلا من منطقة جدة القديمة، أثر علينا من الناحية التنظيمية، وشعرنا كأننا نقيم مهرجان جديد تماما واستغرق الأمر مجهودا كبيرا".

تصريحات أنطوان، جاءت للرد على تغير شكل المهرجان في الدورة الثانية، وتلافيه لبعض الملاحظات التي كانت تخص انتقالات الضيف بين القاعات.



وتابع أنطوان خليفة: بالطبع المهرجان يضم أفلام عربية هامة، ولكن “البحر الأحمر” من البداية نشأ ليواكب السينما العالمية بهوية دولية، ربما رسخ وجود المهرجان العام الماضي في وسط البلد الشعور لدى البعض بان المهرجان له روح محلى أكثر، ولكن الأمر اختلف تماما هذا العام.



وأضاف: فيما يخص منح دعم مشاريع الأفلام، قال خليفة: دعم مؤسسة البحر الأحمر للأفلام العربية المختلفة، ليس له علاقة مباشرة بالعرض داخل برنامج المهرجان في مختلف المسابقات، فقط نحصل على ما نريد من أفلام ولا نشترط ربط الدعم بالعرض الأول في جدة، ونطبق كافة الشروط على أي فيلم بغض النظر عن طريقة انتاجه.



وحول الحديث عن وجود خلافات مع مهرجان القاهرة السينمائي، قال: لا يوجد أي خلافات بين البحر الأحمر السينمائي وأي مهرجان في العالم، وأي حديث عن عدم حضورنا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية كان فقط لانشغال فريق العمل بالتحضير للدورة الثانية، وهو أمر منطقي ومفهوم تماما لدى جميع الأطرا.

وتابع: وبالعكس فقد حضر الفنان حسين فهمي عرض فيلمه المرمم “خلي بالك من زوزو” بكورنيش جدة، وحرص على حضور العرض وفد رفيع من إدارة المهرجان بمشاركة جومانا الراشد ومحمد التركي، كما وافقنا على عرض فيلم “الإختيار” في مهرجان القاهرة الماضي والذي تم ترميمه من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



أما عن حضور عديد الأسماء العالمية للمهرجان في دورته الثانية، أكد “خليفة” أن المهرجان استغل كل الأسماء العالمية التي حضرت الدورة الثانية، وقدموا ندوات وحوارات مفتوحة مع الجمهور والصحافة، ولم يأتوا ليلقوا التحية فقط للجمهور عبر حفلي الافتتاح والختام.

وتابع: المهرجان السعودي الدولي شهد حضور شيكار كابور، و جمايما خان، وشبانة عزمي، وساجال علي، وشاروخان، وغاي ريتشي، وشارون ستون، ومريم أوزرلي، إيه آر رحمان، وجيف ميرزا ​​، ولوكا جوادانيينو، وبارك هاي سو، وآندي جارسيا، وهنري جولدينج، وبريانكا شوبرا، وجوزيبي تورناتور، وسكوت ايستوود، ولونا مايا.

كما حضر إلى جدة كل من ميشيل رودريغيز، ولوسي هيل، وفريدا بينتو، وروسي دي بالما، وغاسبار نوي، وأندرو دومينيك، ونادين لبكي، وفاتح أكين، وسنجار مادي، ومارينا روي باربوسا، ونولان فانك، وميلاني لورينت، وماريا بيدرازا، وأليكس جونزاليس، وأليخاندرا أونييفا، وجون كورتاجارينا، وهبة عبوك، وجوليان هوغ، وهام تران، وغوريندر تشادا، وإري كلافير، وغيرهم.

وأكد انطوان خليفة مدير البرامج العربية وكلاسيكات الأفلام بالمهرجان، في تصريحات لـ صدى البلد، أن إدارة المهرجان عملت على حضور نخبة من أكبر الأسماء السينمائية إلى السعودية، لتقديم جلسات حوارية مع الجمهور العادي، الذي اتيحت له فرصة الحضور عن طريق حجز التذاكر بدار العرض الراعية للمهرجان ومن ثم الاستفادة بالاستماع إلى تجربتهم في حوارات مطولة.

وأضاف أنطوان خليفة: لقد شاهدنا كيف قام المخرج سبايك لي خلال حديثه بتقديم واحد من أهم أفلامه للجمهور في دار العرض، فضلا عن جلسة حوارية مطولة، وهكذا فعلت عدد من الأسماء المرموقة التي حضرت مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.