24 ديسمبر .. تفاصيل حفل بلاك تيما في ساقية الصاوى

تستعد فرقة بلاك تيما لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح ساقية الصاوى يوم 24 ديسمبر الجارى .

وتخطف بلاك تيما مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة، منها "بحار" و"إيه يعني" و"زحمة" و"لون الكاكاو".

من ناحية اخرى يحيي فريق ملاذ حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى 21 من ديسمبر الجارى فى تمام الساعة 8 مساءً.

“ملاذ” هو فريق "روك عربى" تكون فى 2014 على يد محمد عبد الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهما نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال.

وتعرف 'محمد' على 'عمرو' منذ 2012 عندما شارك معه فى مشروع موسيقى آخر وتركيز الفريق الأساسى وهدفه هو تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون مهما كانت خلفيتهم الموسيقية.



وأطلقا تسمية فريقهم "ملاذ" للهروب من تعب العمل ومشاغل الحياة، كما أن الملاذ بالنسبة إلى الجمهور هو الملجأ الذى يهربون إليه من الأغانى السطحية المكررة.