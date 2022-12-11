عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دراسة زيادة نفقة المطلقات لتحسين مستوى معيشة المرأة المعيلة

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب

أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المطلقات تواجهن العديد من الصعوبات والتحديات بعد انفصالها عن الزوج، أهمها إيجاد مصدر دخل جيد لها للإنفاق علي أطفالها الذين يعتبرون ضحايا هذا الطلاق، وبالتالي لابد من دعم هذه الأسر.

وأضاف “ نظير”، في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن فكرة دراسة تعديلات تشريعية لزيادة نفقة المطلقات، بالطبع ستعمل علي تحسين مستوي معيشة المرأة المعيلة والتي تعتبر من أكثر الفئات احتياجا للعون والدعم، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة في دمجها بمظلة الحماية الاجتماعية والتي تسهم في توفير حياة كريمة لأعداد غفيرة من الأسر البسيطة.

دعم لأبناء المرأة المعيلة 

كما ناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، دعم أبناء المرأة المعيلة والمطلقات مما يعد نوعا من تقديم التكافل الإجتماعي لها، إضافة إلي ضرورة التوعية الإعلامية للمواطنين بفوائد الصدقة والزكاة وتوجيهها للمؤسسات الموثوق منها.

حالات قطع معاش تكافل وكرامة عن المطلقات.. تفاصيل

القانون ينصف المطلقات.. حجز ربع المرتب أو المعاش لسداد النفقة

واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فيما يخص تقديم المساعدات النقدية والعينية للمرأة المعيلة ومعاونتها في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم مناقشة ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.

 

وأشارت القباج  إلي أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق  500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2,7 مليار جنيه تقريبا، مشددة على أنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق "تأمين الأسرة المصرية" بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.

 

 

المطلقات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني حياة كريمة مساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

30 يوما للتظلم ومفاجأة في سعر المتر.. بشرى سارة بملف التصالح

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

رفع الإيقاف عن عمر كمال وتغريمه 50 ألف جنيه

أول تعليق من محمود الخطيب بعد إنجاز المغرب في المونديال

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك .. كاف يُعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا رسمياً

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا

كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل

وزارة التعليم تلغي قرار ضم مدارس المسار المصري لمنظومة امتحانات أبنائنا بالخارج

أحمد موسى: أوروبا تعبت من اللاجئين الأوكران وينادون بحقوق الإنسان

75 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم وشراسة هجومية من بيراميدز لإدارك التعادل

الحكومة: مشروع قانون التصالح هدفه حصول المواطن على حقه وحفظ أملاك الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أطعمة تسبب تسوس الأسنان دون أن تدري

دينا تقدم أحدث تصميماتها لشتاء 2023 |شاهد

زى المحلات .. طريقة عمل الكريب الحادق بخلطة الفراخ

احترس.. عادات خاطئة لن تتوقعها تدمر أسنانك

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ