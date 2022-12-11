ما هي طرق انتشار فيروس جدري القرود..استشارى يوضح

كشف أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تطورات مرض جدري القرود وانتشاره في العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، :" الوضع في مصر فيما يتعلق بجدري القرود- مطمئن جدا حتى الآن، لأن ما يحدث هي حالات فردية يتم السيطرة عليها.



وكشف عن أعرض جدري القرود وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم، صداع، احتقان، والتهاب في الغدد الليمفاوية وطفح جلدي بارز في الوجه والأطراف وهناك مسحة جينية لتحديد الفيروس.

وأوضح أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن جدي القرود مازال مرض حتي الآن ولم يصبح وباء أو جائحة، مضيفا:"فيروس جدري القرود ليس مخيفا أو مرعبا ولكنه يستدعي الحيطة والحذر.

ولفت إلى أن انتشاره من خلال الجهاز التنفسي موجود ولكنه نادر، ولذا يكثر في أوروبا بسبب زيادة الاحتكاك ووجود المثلية الجنسية، لافتا إلى أن كورونا فيروس تلامسي ورزازي.