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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. 8.8 % نموالناتج المحلي الإجمالى فى الربع الثالث

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من العام 2022 بنسبة 8.8 % مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة .

نمو اقتصاد السعودية 

وأفادت نتائج النشرة - التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء اليوم وأوردتها وكالة الأنباء السعودية - أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
 

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وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً للمملكة العربية السعودية حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م.

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