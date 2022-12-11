طلاب الوادي الجديد يشاركون في توزيع 5400 وجبة غذائية على الحالات الأولى بالرعاية

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإشراك طلاب المدارس في أنشطة التطوع والعمل الخيري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، تمت مشاركة طلاب المدارس الفنية في تجهيز وتوزيع وجبات غذائية للمستحقين من خلال مبادرة مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية لتوزيع 5400 وجبة على مدار شهر ديسمبر على الحالات الأولى بالرعاية.

من ناحية اخري أكد الدكتور جمال حسن ، على تنفيذ برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على أساليب التدريس وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد المطبق بالمرحلة الثانوية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن ذلك يأتي وفقًا للتوجيهات الوزارية بهذا الشأن ومن منطلق الحرص على نشر ثقافة التقييم الجديدة للمرحلة الثانوية بجميع تخصصات المواد الأساسية من خلال مجموعة من المدربين المختصين ذوي الخبرات الذين جرى تدريبهم من قبل الوزارة ليتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي للموجهين والمعلمين في الإدارات التعليمية.

وفي ذات السياق كرّم الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، مجموعة من المتميزين من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والطلاب المبدعين، حيث تضمن التكريم مدير إدارة الموازنة بالمديرية؛ تقديرًا لجهده المبذول والمتميز للارتقاء بالعمل والنهوض به.

وتم تكريم الموهوبة رودينا أحمد محمد، من مدرسة البستان للتعليم الأساسى ووالدتها وذلك ضمن مسابقة الأم المثالية للطالب الموهوب، كما تم تكريم الطالب مينا أسيل طوس من مدرسة اللغات الرسمية بالخارجة للحصول على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالمسابقة الكبرى للثقافة المسيحية، وتضمن التكريم توجيه المديرية وتوجيه الإدارة التعليمية ومشرفى العمل.