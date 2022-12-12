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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. أسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2023 ترتفع 20 ألف جنيه.. تفاصيل

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

شهدت القائمة السعرية لسيارات ميتسوبيشي المطروحة محليًا بعض التغيرات السعرية، ومنها السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 حيث جاءت بزيادة سعرية جديدة، شملت جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي للفئة العائلية داخل السوق المصري، وقدرت نسبة الزيادة الخاصة بالسيارة نحو 20 الف جنيه.

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ويقدم موقع “صدى البلد” أحدث اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر.

 ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

 

تتمتع السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

ويمكن للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 13.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات والسكون 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5 لترات وذلك عندما تقطع السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بالسوق المصري.

 

الفئة الاولى MIDLINE ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 550 الف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 580 الف جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

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