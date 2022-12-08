أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في الإمارات

كشفت شركة ميتسوبيشي عن أسعار سيارتها الجديدة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في الإمارات، وهي سيارة صغيرة الحجم وعملية وتنتمي إلي فئة السيارات السيدان، وتتسع لـ 5 أشخاص، وتتنافس اتراج العديد من السيارات منهم فورد فيجو، وهيونداي i10، وهوندا سيتي .

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

المواصفات الفنية لسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

زودت ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 اليابانية بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران 100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 -100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي 170 كم/ساعه ، وخزان وقود يصل سعه الي 42 لتر ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اتراج الداخلية موديل 2023

تمتلك سيارة ميتسوبيشي اتراج شاشة مقاس 7 بوصه، ونظام دخول السيارة بدون مفتاح، وفرامل مانعة للانغلاق ABS ، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، و حساسات ركن خلفي ، و نظام التحذير عند مغادرة المسار ، و نظام التحكم في الجر ، وتمتلك 2 من الوسائد الأمامية للسائق ومرافقه ، وغيرها من المواصفات المناسبة لسيارة عملية .

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

أطوال وأعراض سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تأتي سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بطول 4245 مم، وعرض 1670 مم، وارتفاع السيارة مم .

طول قاعدة العجلات 2550 مم ، وتصل سعة الحقيبة الخلفية 450 لتر .

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

أسعار سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في الإمارات :

يبدأ سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 يبدأ من 10.865 دولار أمريكي أي ما يعادل 39.900 درهم إماراتي .

وتصل سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 فل اوبشن في الإمارات بسعر 11.400 دولار أمريكي، أي ما يعادل 41.900 درهم إماراتي .