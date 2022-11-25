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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 90 ألف جنيه اشتري ميتسوبيشي لانسر بطة.. صور

ميتسوبيشي لانسر موديل
ميتسوبيشي لانسر موديل 1993

اشتهرت سيارات العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي بمواصفاتها الفنية الرائدة واعتماديتها الكبيرة بالسوق المصري، وتم تقديمه للعالم بالعديد من الأسماء الأيقونية مثل ميتسوبيشي لانسر موديل 1993 والتي اشتهرت باسم البطة.

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وتعتبر السيارات المستعملة أحد أقوى الحلول الاقتصادية البديلة التي تغني عن شراء السيارات الجديدة، والتي شهدت أسعارها زيادات كبيرة في عام 2022، ويحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة منها، تقدم قيمة جيدة مقابل السعر، وتتناسب مع احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر وغيرها.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1993

مواصفات السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993

تأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993 “ بطة ” بمحرك 1300 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي " مانيوال "، وتتميز بهيكلها السيدان المميز، وتتوفر بعدة كماليات مميزة مثل زجاج أمامي وخلفي، ومرايا كهربائية، وتكييف، وقطعت السيارة مسافة تزيد على 200 ألف كيلو، وتأتي برش خارجي وفرش فبريقة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1993

وتتمتع لانسر البطة بقدرتها على التحمل كما أنها سيارة سريعة وموفرة في البنزين حتى مع تشغيل التكييف الذي يعتبر تكييف مميز كما أنها مريحة في الداخل ولا تسبب متاعب للركاب وتتوفر قطع غيارها بأسعار معقولة ومناسبة كما أنها ثابتة على الطريق وسريعة في نفس الوقت.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1993

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993

يبدأ سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993 في سوق المستعمل بـ85 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة، ومستوى الكماليات الخاصة بها.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1993 ميتسوبيشي السيارات المستعملة مانيوال لانسر بطة

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