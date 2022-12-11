بمشاركة الأهلي والزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية، إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023، التي يشارك فريقين من مصر هما الأهلي والزمالك.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، غداً في تمام الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مراسم قرعة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

تصنيفات الفرق قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول

الأهلي.

الوداد المغربي.

الترجي التونسي.

الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني

صن داونز الجنوب إفريقي.

الزمالك.

حوريا الغيني.

بترو أتليتكو الأنجولي.

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني.

شباب بلوزداد الجزائري.

شبيبة القبائل الجزائري.

الهلال السوداني.

التصنيف الرابع

القطن الكاميروني.

المريخ السوداني.

فايبرز الأوغندي.

فيتا كلوب الأوغندي.