د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة

تولى الفنان التشكيلي دكتور وليد قانوش رئاسة قطاع الفنون التشكيلية بزارة الثقافة، خلفا لدكتور خالد سرور.

عن مسيرته الفنية والعلمية، يعد الأستاذ الدكتور وليد قانوش أستاذ ورئيس مجلس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والرئيس السابق لمركز الإبداع بالإسكندرية.

تصدرت التهنئة لدكتور وليد قانوش مواقع التواصل الإجتماعي، وقال الناقد الفني د. محمد كمال: "خالص تهنئتى للزميل والصديق الفنان د . وليد قانوش على توليه مسئولية رئاسة قطاع الفنون التشكيلية".

وليد قانوش يترأس قطاع الفنون التشكيلية

وتابع: "أثق فى قدراته الإدارية بحكم تعاملاتى السابقة معه منذ زمن طويل ، كما أثق فى قيادات القطاع المحترمة الذين تجمعنى بهم عشرة العمر الطويل الجميل أنهم سيكوّنون مع د . وليد حالة ناجحة كالعادة من أجل خدمة حركتنا التشكيلية المصرية".

وتطرق للحديث عن جهود د. خالد سرور، مضيفا: "هنا يكون الشكر واجباً للزميل والصديق العزيز د . خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق على الجهد الوفير الذى قدمه خلال السبع سنوات الماضية بكل أمانة وإخلاص بالتعاون مع قيادات القطاع التى ذكرتها".