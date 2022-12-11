عاجل
أخبار التوك شو| انتصار السيسي لـ فتيات مصر: أنتن قوة الدولة ومستقبلها المشرق وقادة المستقبل.. أبو العينين: مؤتمر الشيخ كان ناجحا.. ووضع خسائر الدولة النامية نصب أعينه أخبار التعليم| 35 درجة.. إعلان جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.. تشبه النار| ملكة الزخات الشهابية تتساقط على مصر الثلاثاء.. وزير التعليم العالي ينعى رئيس مجمع اللغة العربية نشرة الفن.. نقابة الموسيقيين تغرم عمر كمال 50 ألف جنيه .. مسلم يعود من الاعتزال ويعلن موعد حفله لمحدودي الدخل..أرخص أجهزة اللابتوب في عام 2022 الحديد والصلب للمناجم تحقق 26.5 مليون جنيه خلال 3 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة

د. خالد سرور ود.
د. خالد سرور ود. وليد قانوش

تولى الفنان التشكيلي دكتور وليد قانوش رئاسة قطاع الفنون التشكيلية بزارة الثقافة، خلفا لدكتور خالد سرور.

عن مسيرته الفنية والعلمية، يعد الأستاذ الدكتور وليد قانوش أستاذ ورئيس مجلس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، والرئيس السابق لمركز الإبداع بالإسكندرية.

txt

بمعرض الفنون التشكيلية.. عين شمس: منح الطلاب مكافآت مالية ورحلة للعاصمة الإدارية

txt

بمشاركة 332 فناناً.. انطلاق معرض الفنون التشكيلية في دورته الـ43 |الاثنين

تصدرت التهنئة لدكتور وليد قانوش مواقع التواصل الإجتماعي، وقال الناقد الفني د. محمد كمال: "خالص تهنئتى للزميل والصديق الفنان د . وليد قانوش على توليه مسئولية رئاسة قطاع الفنون التشكيلية".

وليد قانوش يترأس قطاع الفنون التشكيلية

وتابع: "أثق فى قدراته الإدارية بحكم تعاملاتى السابقة معه منذ زمن طويل ، كما أثق فى قيادات القطاع المحترمة الذين تجمعنى بهم عشرة العمر الطويل الجميل أنهم سيكوّنون مع د . وليد حالة ناجحة كالعادة من أجل خدمة حركتنا التشكيلية المصرية".

وتطرق للحديث عن جهود د. خالد سرور، مضيفا: "هنا يكون الشكر واجباً للزميل والصديق العزيز د . خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق على الجهد الوفير الذى قدمه خلال السبع سنوات الماضية بكل أمانة وإخلاص بالتعاون مع قيادات القطاع التى ذكرتها".

الثقافة وزارة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية كلية الفنون الجميلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

مجلس الشيوخ يرفض التصالح مع مخالفات تغير النشاط ..تفاصيل

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف وابنتها

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12 ديسمبر 2022 صحيا ومهنيا وعاطفيا

اتقبض عليه قبل كده.. أبوكيان طبع منشورات بيع المخدرات من اجل عملاء جدد .. تفاصيل جديدة

أبو العينين: مصر عززت حقوق الإنسان باستراتيجية وطنية والتدخل في شؤوننا مرفوض.. لدينا فرص استثمارية واعدة في السياحة.. ودول المتوسط تتمتع بثروات يجب استغلالها

أخبار الرياضة| مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك بأفريقيا.. وليفربول "صلاح" يخسر مرتين

عاجل.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

تفاصيل استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك.. عقوبة قاسية بسبب خناقته مع مصطفى فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

هل دخل هالاند الإسلام؟.. قصة مسجد عشقه مهاجم مانشستر سيتي

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ