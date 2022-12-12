ديكتاتور .. معتز الدمرداش: والدي كان يجيد السيطرة علي جموع الممثلين في حالة الإخراج |فيديو

كشف الإعلامي معتز الدمرداش أن والده نور الدمرداش كان فناناً حقيقيا ووقف الي جانب والدته كثيراً وساعدها في دخولها للمجال الفني في بداية الأمر.

واضاف "معتز الدمرداش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن عائلة والدته كانت رافضة تماما دخولها مجال الفن بسبب العادات والتقاليد وقت ذلك، ولكن والده كان معها حتي استطاعت أن تحقق ما تريد داخل مجال الفن.

وتابع معتز الدمرداش أن والده كان يجيد السيطرة علي جموع الممثلين في حالة الإخراج ولذلك كانوا يسمونه بالديكتاتور.

وأوضح معتز الدمرداش أنه قابل الفنانة سعاد حسني قبل وفاتها بعام واحد في لندن.