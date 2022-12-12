عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هذا الجوال هو الأفضل في 2023 بمواصفات جبارة.. صور

جوال هونر Honor Magic
جوال هونر Honor Magic Vs

يبدو أن جوال هونر Honor Magic Vs سينافس بقوة على أفضل الجوالات القابلة للطي، حيث يتوقع الخبراء أن يحقق الجوال نجاحا كبيرا خلال الفترة القادمة، حيث يعد تصميمه هو الأكثر دقة، وجوهر جاذبية أثناء اختباره، وعلى الرغم من أنه قد تم الإعلان عنه حاليًا بالنسبة للصين، إلا أنه خلال الفترة القادمة سيتم إطلاقه في عدد كبير من الأسواق العالمية. 

 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن عام 2023 سيكون عام الجوالات القابلة للطي، حيث سيتم إطلاق جوال Galaxy Z Fold 5 وكذلك Galaxy Z Flip 5 في منتصف العام، كما سيتم إطلاق عدد من الجوالات من شركات شاومي وأوبو، كما ستصدر جوجل جوالها Google Pixel Fold، إلا أن جوال Honor Magic Vs يتمتع بعدد من الميزات القوية، ومنها : 

هواتف لمحدودي الدخل.. أفضل موبايل من هونر بإمكانات ممتازة

عملاق هواتف المستقبل.. هونر تتحدى سامسونج بـ Honor Magic Vs

قاتل أجهزة سامسونج.. إطلاق هاتف هونر Magic Vs القابل للطي رسميا

موبايل شيك بتكلفة منخفضة.. سعر ومواصفات هاتف هونر Honor Play 40 Plus

مواصفات جوال هونر  Honor Magic Vs القابل للطي 

Tom's Guide جوال هونر Honor Mogic Vs  

ويأتي جوال هونر Honor Magic Vs بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع OLED، تصبح بقياس 7.9 بوصه عند فتحها كجهاز لوحي، بدقه 2202 × 1984 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع هيكل أنيق التصميم نحيف وخفيف ومقاوم للماء والغبار بأبعاد 160.3 × 141.5 × 6.1 ملميتر عند استخدامه كجهاز لوحي، ويزن حوالي 265 جرام، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش. 

Tom's Guide، جوال Honor Magic Vs

أما بالنسبة  للشاشة الخارجية فيمكن استخدمها كجوال قياسي عند إغلاق الهاتف، بقياس 6.45 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2560 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10 +، كلتا اللوحتين 10 بت، بالإضافة إلى القلم الالكتروني Magic Pen، الذي يدعم الاتصال بالبلوتوث. 

Tom's Guide ، جوال هونر Honor Mogic Vs 

ويقدم جوال هونر Honor Mogic Vs، كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي من سوني IMX800 بدقة 54 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل أيضا كعدسة ماكرو، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتي 3 مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Tom's Guide، جوال هونر Honor Mogic Vs 

ويعمل جوال هونر القابل للطي Magic Vs، بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، والذي يجب أن يشحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غصون 46 دقيقة، وواجهة المستخدم  MagicOS 7.0، مع نظام Android 12.

 

 

 

 

جوال هونر Honor Magic Vs مواصفات جوال هونر Honor Magic Vs الجوال الأفضل في 2023 أفضل جوالات في 2023 جوالات هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

ترشيحاتنا

في أوضة الفئران.. سيدة تترك طفلها في منزل مع 300 فأر

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 12-12-2022

دعاء الوضوء من 6 كلمات يحرمك على النار.. ردده عند مسح رأسك

بهاتفك الشخصي.. أحمد عماد يكشف 10 حيل للحصول على صور كالمشاهير| خاص

قفزة عالمية في أسعار النفط وسط غموض بشأن الإمدادات الروسية

هل النبي كان يصلي سنة الفجر في البيت؟.. 9 حقائق لا تعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق ينسف دهون البطن ويخفي الكرش في 3 أيام

الفائزة بميدالية نجيب محفوظ.. رسالة مؤثرة من عضو لجنة التحكيم عن رواية فاطمة قنديل

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ