هذا الجوال هو الأفضل في 2023 بمواصفات جبارة.. صور

يبدو أن جوال هونر Honor Magic Vs سينافس بقوة على أفضل الجوالات القابلة للطي، حيث يتوقع الخبراء أن يحقق الجوال نجاحا كبيرا خلال الفترة القادمة، حيث يعد تصميمه هو الأكثر دقة، وجوهر جاذبية أثناء اختباره، وعلى الرغم من أنه قد تم الإعلان عنه حاليًا بالنسبة للصين، إلا أنه خلال الفترة القادمة سيتم إطلاقه في عدد كبير من الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن عام 2023 سيكون عام الجوالات القابلة للطي، حيث سيتم إطلاق جوال Galaxy Z Fold 5 وكذلك Galaxy Z Flip 5 في منتصف العام، كما سيتم إطلاق عدد من الجوالات من شركات شاومي وأوبو، كما ستصدر جوجل جوالها Google Pixel Fold، إلا أن جوال Honor Magic Vs يتمتع بعدد من الميزات القوية، ومنها :

مواصفات جوال هونر Honor Magic Vs القابل للطي

Tom's Guide جوال هونر Honor Mogic Vs

ويأتي جوال هونر Honor Magic Vs بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع OLED، تصبح بقياس 7.9 بوصه عند فتحها كجهاز لوحي، بدقه 2202 × 1984 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع هيكل أنيق التصميم نحيف وخفيف ومقاوم للماء والغبار بأبعاد 160.3 × 141.5 × 6.1 ملميتر عند استخدامه كجهاز لوحي، ويزن حوالي 265 جرام، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

Tom's Guide، جوال Honor Magic Vs

أما بالنسبة للشاشة الخارجية فيمكن استخدمها كجوال قياسي عند إغلاق الهاتف، بقياس 6.45 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2560 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10 +، كلتا اللوحتين 10 بت، بالإضافة إلى القلم الالكتروني Magic Pen، الذي يدعم الاتصال بالبلوتوث.

Tom's Guide ، جوال هونر Honor Mogic Vs

ويقدم جوال هونر Honor Mogic Vs، كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي من سوني IMX800 بدقة 54 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل أيضا كعدسة ماكرو، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتي 3 مرات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Tom's Guide، جوال هونر Honor Mogic Vs

ويعمل جوال هونر القابل للطي Magic Vs، بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، والذي يجب أن يشحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غصون 46 دقيقة، وواجهة المستخدم MagicOS 7.0، مع نظام Android 12.