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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يعلن عن تحقيق تقدمات ميدانية ضد القوات الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس.

وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو اليوم الاثنين: "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."

وأضاف: "في بعض المناطق، يكون هذا (التقدم - تاس) بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا، إذا ما أدى ذلك إلى تحسين موقف الوحدات المقاتلة."

وأعلن عن تكثيف فعالية المضادات فيما يتعلق بزيادة القصف على دونيتسك.

وأردف في هذا الجانب: "العدو من عدة اتجاهات، نيتيلوفو وتونينكو، وعو ما يتسبب في قصف شديد للجزء الأوسط من دونيتسك  يستمر عمل البطاريات المضادة في التزايد قدر المستطاع."

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، أنه تم إحباط هجمات للجيش الأوكراني وتم القضاء على نحو 200 جندي وتدمير منصات إطلاق صواريخ.

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