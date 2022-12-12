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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طاهر أبوزيد: نيمار والبرازيل تعالوا على الكرة وما احترموش المنافس واستهانوا بالجميع

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

كشف الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، عن أسباب خروج منتخب البرازيل من دور الثمانية ببطولة كأس العالم قطر 2022‪.

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هل يستطيع لاعبو المنتخب تحقيق انجاز المغرب؟.. طاهر أبو زيد يرد

وأكد طاهر ابو زيد، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن اللاعب الدولى نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل نيمار ومنتخب البرازيل تعالوا على الكرة، وما احترموش المنافس واستهانوا بالجميع".

 

رونالدو ظاهرة لن تتكرر


وتابع الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، أن :"رونالدو ظاهرة لن تتكرر، ونهايته بالشكل ده مشرفة جدا جدا.. والمدرب ماعرفش يستفيد منه". 

 

طاهر أبو زيد منتخب البرازيل كأس العالم قطر 2022 منتخب مصر

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