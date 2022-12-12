طاهر أبوزيد: فرنسا الأقوى لكأس العالم وميسي أعظم من لعب كرة ومن رونالدو ومارادونا

تمنى الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، الفوز لمنتخب الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ببطولة كأس العالم قطر 2022‪.



وقال طاهر ابو زيد، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن :"تمنياتي ميسي ياخد كأس العالم.. الواقع فرنسا أقوى.. أحلامي المغرب".

أنا ميساوي



وأضاف الكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، انه من عشاق اللاعب الدولي ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين، قائلا :"أنا ميساوي، وميسي أعظم من لعب كرة، ومن رونالدو ومارادونا".