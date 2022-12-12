اتحداني وهسافر البلد في ثواني.. عباس بيسو يكشف أسرار ألعاب السحر

لطالما تجذب الخدع البصرة وألعاب خفة اليد الجمهور، ومن بينها مجموعة من مقاطع الفيديو التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام السابقة تتضمن تحديات مختلفة ينفذها لاعب خفة يد شاب.

تحت عنوان "اتحداني وهسافر البلد في ثواني" تصدر مقاطع فيديو عباس كاظم الشهير بـ عباس بيسو، السوشيال ميديا، إذ ينتقل من بلد لأخرى في ثواني معدودة كأنه يفتح الباب فقط ويتجول بين العالم.

إذ يختار مدينة من بين التعليقات ثم يظهر وهو يفتح الباب ويظهر بالمدينة أو البلد المطلوبة نفسها.

حيل وألعاب خفة اليد

حصدت مقاطع الفيديو والتحديات التي ينفذها عباس بيسو ملايين المشاهدات، وتساءل العديد عن كيفية تنفيذ هذه الخدع خاصة أنها تتضمن العديد من الحيل الأخرى مثل تحويل رسم إلى حقيقة وتغيير حجم المجسمات.

كذلك صعود السيارة وهي تتحرك، وتغيير ملابسه على الشاطئ بلمسة واحدة، وقال عن سر هذه الحيل في مقطع فيديو: "أنا أقدم محتوى ترفيهي يناسب الجميع بصورة جيدة، ويكون عرض التجربة سريعا لأنها يتم تداولها على تيك توك تطبيقي المفضل".

وكشفت المشاكل التي تعرض لها كان أبرزها أنه خجول، ويقول: "أول ما نفذ مقاطع الفيديو حظرت أهلي وأصدقائي لأنني أخجل، وأتعجب من الذين ينشرون كل تفاصيل حياتهم لأنه أمر مخزِ".