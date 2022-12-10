العروسة بتحبني .. هيثم شاكر يتصدر تريند مصر لـ 6 أسباب

تصدر المطرب هيثم شاكر قائمة التريند المصري بعد حلقته مع الفنان أمير كرارة في حلقة من حلقات برنامجه الشهير سهرانين.

وأدلي هيثم شاكر خلال الحلقة بالعديد من التصريحات النارية التي كانت سببا رئيسيا في تصدره التريند ومنها أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها خلال إحيائه للأفراح.

مواقف محرجة لـ هيثم شاكر

وقال المطرب هيثم شاكر، إنه خلال مشواره الفني تعرض للكثير من المواقف خاصة خلال الأفراح.

وأوضح هيثم شاكر خلال حواره مع برنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "اون"، فى أحد الأفراح وبعد ثالث أغنية، جاءه شخص وقال له: "أنت كويس وشغال تمام".

وأضاف شاكر قائلا:" بعد كده الشخص دا قالى ناقص بس تلف تغنى قدام التربيزات عشان الكاميرا تصورك".

التليفونات



وتابع هيثم شاكر، قائلا: "أوقات الجمهور بيحدفنا بحاجات زى التليفونات، ومرة حد حدفنى بحزام".

وعن موقف محرج آخر أوضح قائلا: "مرة كنت فى فرح والعروسة بتحبنى كـ فنان، والعريس لاحظ دا، فقالى بلاش تحلو بدل ما كسر وشك.

هيثم شاكر علم زوجته الطبخ

وصرح أيضا هيثم شاكر أنه يجيد الطبخ وتنقيذ العديد من الأكلات الشرقية والغربية.

وقال هيثم شاكر خلال الحلقة أنه يعشق الطبخ والوقوف فى المطبخ مشيرا أن السبب وراء ذلك هو جلوسه بمفرده بعيدا عن أسرته لفترات طويله فكان لابد أن يقوم بالطبخ لنفسه وتعليم جميع الأكلات.

وأشار هيثم شاكر أن زوجته كانت لا تجيد فن الطهي، لذلك قرر بعد الزواج تعليم زوجته الطبخ وجميع الأكلات سواء الشرقية أو الغربية بالإضافة إلى العديد من الحلويات.