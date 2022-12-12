برز ما جاء في ندوة تكريم صناع مسلسل "الضاحك الباكي"

استضاف نادي الصيد، صناع مسلسل "الضاحك الباكي" لتكريمهم، حيث حضرت النجمة فردوس عبد الحميد، والكاتب محمد الغيطي، والفنان عمرو عبد الجليل، والمخرج محمد فاضل، نستعرض ابرز تصريحاتهم من خلال التقرير التالي:

فردوس عبد الحميد

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن مسلسل "الضاحك الباكي": "هذه النوعية أحبها جدا لأن المسلسل صحح معلومتين عبقريتين، نجيب الريحاني، زوجة افترت عليه أنه خلف منها والمسلسل أثبت أنه عقيم، وسيد درويش النابغة الذي عمل نقلة في الموسيقى افتروا عليه بأنه مات بتعاطي المخدرات وهذا غير صحيح لأن الاحتلال الانجليزي كان يريد التخلص منه فدسوا له السموم في الأكل وهذا يحسب للمسلسل أنه يصحح المعلومات التاريخية الخاطئة".

عمرو عبد الجليل

قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه تردد سنوات لتقديم شخصية نجيب الريحاني بسبب عدم ثقته في الإخراج، وأنه كان هنالك مخرج عرض عليه الامر بالفعل لكنه لم يثق به.

وتابع: "وثقت في المخرج محمد فاضل، وهو اللي شجعني اعمل الشخصية وقدمتها ونجحت بالفعل".

محمد الغيطي

انفعل الكاتب محمد الغيطي، على احد الحضور بندوة تكريم أبطال مسلسل "الضاحك الباكي" عندما هاجمه ووجه له اتنتقادات عن المسلسل.

وقال محمد الغيطي: "عليا الطلاق ما جبت سيرة ام بديعة المصابني في المسلسل، انت بتنقل من السوشيال ميديا، ومش بتقول الحقيقة واتحداك على مليون جنية".

وقال محمد الغيطي، على هامش الندوة: " انا عشت تجارب مع ناس كتير، كان فيه شركة عربية قالت عايزين النجم الفلاني عشان نعمل نجيب الريحاني ودفعوله رقم اكتر من ٢٠ مليون وكتبولي رقم عمري ما اخدته ف حياتي شيك عمري ما شوفته، وطلعت نصباية، والنجم الكبير لاقيته بيقولي الشيك بدون رصيد، قولت خلاص احط العمل في الدرج واوزع الرواية، مكنش عندي امل ان العمل يطلع للنور، ف الحمد لله ان ربنا اراد ان استاذ فاضل العظيم، انه يخرج العمل.

وأدارت الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي، وكابتن محمد غباشي ود. إيمان كريم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.