عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة عالمية في أسعار النفط وسط غموض بشأن الإمدادات الروسية

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل النفط الخام بين كندا والولايات المتحدة في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج ردا على فرض الغرب حدا أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 76.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.92 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 في المئة، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

 

وقالت شركة تي سي إنرجي الكندية أمس الأحد، إنها لم تحدد بعد سبب تسرب النفط من خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة بينما لم تقدم أيضا جدولا زمنيا لموعد استئناف تشغيل خط الأنابيب.

 

ويعتبر خط كيستون الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 622 ألف برميل يوميا شريانا مهما لنقل الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الخليج وللتصدير.

 

وفي غضون ذلك، قال بوتين يوم الجمعة إن بلاده، أكبر مصدر للطاقة في العالم، قد تخفض إنتاجها النفطي وسترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا سعريا "غبيا" على روسيا اتفقت عليه دول مجموعة السبع.

 

وقال محللو مجموعة(إيه إن زد) في مذكرة إنه على الرغم من أن حالة الغموض المحيطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وسقف الأسعار المرتبط بها أبقت التقلبات عالية في الأسعار، كان للعقوبات تأثير محدود على الأسواق العالمية حتى الآن.

 

وفي الأسبوع الماضي، سجل خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر خسائر أسبوعية لهما منذ شهور ولامسا أدنى مستويات منذ ديسمبر 2021 بسبب المخاوف بشأن الركود العالمي والتأثير على الطلب على النفط.

بعد تحديد سقف سعره| ما أسباب تراجع النفط عالميا؟

هيئة الإحصاء النفط ساهم في رفع اقتصاد السعودية خلال 2022

اسعار النفط الرئيس الروسى بوتين صادرات الغرب خط الأنابيب الولايات المتحدة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

ظاهرة فلكية فوق الكعبة غدا.. ماذا سيحدث؟

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

ترشيحاتنا

في أوضة الفئران.. سيدة تترك طفلها في منزل مع 300 فأر

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 12-12-2022

دعاء الوضوء من 6 كلمات يحرمك على النار.. ردده عند مسح رأسك

بهاتفك الشخصي.. أحمد عماد يكشف 10 حيل للحصول على صور كالمشاهير| خاص

قفزة عالمية في أسعار النفط وسط غموض بشأن الإمدادات الروسية

هل النبي كان يصلي سنة الفجر في البيت؟.. 9 حقائق لا تعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق ينسف دهون البطن ويخفي الكرش في 3 أيام

الفائزة بميدالية نجيب محفوظ.. رسالة مؤثرة من عضو لجنة التحكيم عن رواية فاطمة قنديل

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ