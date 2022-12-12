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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حليف مقرب لـ بوتين: روسيا تكثف إنتاج أسلحة مدمرة لاستخدامها ضد الغرب

فلاديمير بوتين ودميتري
فلاديمير بوتين ودميتري ميدفيديف

أعلن الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، أن روسيا تكثف إنتاج أسلحة مدمرة، ملوحاً باستخدامها ضد الغرب.

 

وقال مدفيديف عبر حسابه على تطبيق “تليجرام: ”عدونا ليس متخندقاً فقط في محافظة كييف في مالوروسيا (كيان إقليمي إداري للإمبراطورية الروسية السابقة). إنه موجود أيضاً في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها".

 

وأضاف “لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة”.

 

ولم يوضح مدفيديف تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.

 

وعاد شبح الحرب النووية بعد بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي، وأثارت الانتكاسات العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة مخاوف من أن تفكر موسكو في استخدام ترسانتها النووية لتغيير الوضع الميداني.

 

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد هذا الأسبوع أن السلاح النووي "وسيلة دفاع الغاية منها توجيه ضربة انتقامية" في حال استُهدفت بلاده بهذا النوع من الأسلحة، كما أثار احتمال أن تعدل روسيا عقيدتها العسكرية من خلال تبني مبدأ توجيه ضربة وقائية لنزع سلاح العدو.

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