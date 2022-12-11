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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: روسيا تستغل أي محادثات سلام في أوكرانيا «ستارًَا» لإعادة تسليح نفسها

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، من أن روسيا تستغل أي محادثات سلام في أوكرانيا، كـ“ستار”؛ لإعادة تسليح نفسها.

وقال كليفرلي في تصريحات صحفية اليوم، إنه لم ير أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بأي نية حسنة.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده تريد أن ترى محادثات سلام تجري في أسرع وقت، إلا أنه كرر القول إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجرى.

ونوه بأن إن “أي مفاوضات تحتاج لأن تكون حقيقية، تحتاج لأن تكون ذات معنى. لا يمكن أن تكون ستاراً فحسب لإعادة تسلح روسي والمزيد من تجنيد القوات”.

واختتم تصريحاته: لا أرى حقاً أي مؤشرات من الجانب الروسي تمنحني ثقة في أن فلاديمير بوتين سيدخل تلك المحادثات بنية طيبة. أسلوب التصريحات بشكل عام لا يزال صدامياً للغاية".

وزير الخارجية الخارجية بريطانيا روسيا

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