معهد عمرو بن العاص يفوز في مسابقة الدوري الثقافي للمرحلة الابتدائية بشمال سيناء

فاز فريق معهد عمرو بن العاص الابتدائي الأزهري بالعريش محافظة شمال سيناء، بالمركز الأول، في مسابقة الدوري الثقافي والفني للمرحلة الابتدائية ، التي ينظمها قصر ثقافة العريش ، بينما فازت مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الثاني في المسابقة .



يأتي ذلك في إطار برنامج الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة ، من خلال إقليم القناة وسيناء، برئاسة الكاتب محمد نبيل وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.

فقرات من الشعر والرسم



وقد تخلل اللقاء فقرات من الشعر والرسم، وقام بإلقاء الأسئلة مجدي الشريف المخرج المسرحي، وحضر اللقاء لجنة التحكيم، متمثلة في فضيلة الشيخ محسن أبو القاسم وكيل الوزارة السابق، والمهندس عاصم عبد الجليل، وصفاء عبد العزيز موجهة بإدارة العريش الأزهرية ومنسق المسابقة،

وأدارت المسابقة الفنانة إيناس سمير مدير القصر، بحضور المستشار محمود حنفى نائب مدير عام الفرع.

وأشار أشرف محمود المسؤول الإعلامي بفرع ثقافة شمال سيناء، إلى أن قصر ثقافة العريش استكمل نشاطه باكتشاف وتنمية موهبة في الغناء للطالبتين آلاء ودينا من مدرسة النور للمكفوفين.



