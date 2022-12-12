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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توفير الفرص للمشروعات.. "التخطيط والتنمية" تعقد جلسة ضمن مؤتمر جمعية الشرق الأوسط

خلال الجلسة
خلال الجلسة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة بعنوان "مسابقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأوراق السياسات" ضمن أعمال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط للسياسات العامة والإدارة العامة، وذلك لاستعراض أوراق السياسات الفائزة في مبادرة شباب من أجل التنمية التابعة للوزارة في عامها الأول (2021-2022)، وبمشاركة الفرق الفائزة من جامعات المنصورة، بورسعيد، بني سويف، والقاهرة، حيث شارك في رئاسة الجلسة د.محمد علاء، نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ومنسق عام المبادرة، د. ليلى البرادعي، أستاذ الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

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وجاءت المسابقة في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توفير الفرص للمشروعات وأوراق السياسات الفائزة بمبادرة "شباب من أجل التنمية" لكي تري النور، وذلك لتحقيق الاستفادة من أفكار وإبداع الشباب في تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية وصنع السياسات وابتكار المشروعات، وفي ضوء تفرد موضوعات أوراق سياسات الفرق الفائزة بالمبادرة. 
وخلال الجلسة أكد د.محمد علاء في كلمته الأهمية التي توليها الدولة المصرية للاستماع إلى الشباب وإشراكهم في صنع السياسات العامة وابتكار المشروعات التنموية من خلال أفكار مُبتكرة ومُتقدمه، فضلًا عن التوعية بالقضايا العامة والاستراتيجيات الوطنية للدولة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.


واستعرض د. محمد علاء نشأة مبادرة "شباب من أجل التنمية " وبدايتها مع تقرير التنمية البشرية المصري ٢٠٢١ بهدف نشر الوعي بين الشباب حول البرامج والمشروعات التي تعمل عليها الدولة المصرية وتأهيل جيل من الشباب قادر علي قيادة العمل العام في مصر في إطار من الإيمان بمبادئ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة القائمة على مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الاختلاف.


كما أشار علاء إلى قيام فريق عمل المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتطوير البرامج التدريبية ومسارات المسابقات الطلابية في إطار مبادرة شباب من أجل التنمية، لمواكبة تطورات القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسهم مخرجات مؤتمر المناخ COP 27  وقضايا المرأة والزيادة السكانية. فعلى سبيل المثال تم إضافة مشروع " تنمية الأسرة المصرية" كأحد المحاور الأساسية لمسابقات "مبادرة شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2022-2023 من أجل عقد تدريبات وورش عمل حول موضوعات البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع. 


وأوضح علاء أن اختيار الموضوعاتالخاصة بأوراق السياسات جاء في إطار ما تناوله تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، مع الأخذ في الاعتبار تحديث البيانات والسياسات المقترحة استناداً إلى التطورات علي أرض الواقع وفي إطار دراسة الشباب المشاركين للواقع المصري مع الاستفادة من التجارب الأخرى في المنطقة العربية والعالم.  


ومن جانبها رحبت د. ليلى البرادعي بالحضور من الشباب الفائزين في مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2021-2022، وأشادت بالدور الذي تقوم به المبادرة في إشراك الشباب في القضايا العامة والاستماع لآرائهم واتجاهاتهم، وأشارت إلى تكامل الأدوار التي تقوم بها مبادرة شباب من أجل التنمية مع الدور الذي يقوم به ملتقى السياسات العامة Public Policy Hub بالجامعة الأمريكية في القاهرة. 


وفي نهاية الجلسة، أبدى د.محمد علاء ، د.ليلى البرادعي الاستعداد للتشارك والتكامل بين أنشطة مبادرة شباب من أجل التنمية وملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية لتعميم الفائدة وتوسيع نطاق الفئات المستهدفة من التوعية بقضايا السياسات العامة.
ويُشار إلى أن جلسة "مسابقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأوراق السياسات" تناولت عروض أوراق الفرق الفائزة بالمراكز الأولي من جامعات المنصورة، بورسعيد، بني سويف، والقاهرة، والتي تضمنت عدد من الموضوعات أبرزها التهرب الضريبي في المهن الحرة غير التجارية، تصميم تطبيق إلكتروني يقدم برامج تدريبية دائمة ومرنة للمعلمين وتقديم توصيات لصانعي القرار لتبني تلك البرامج في إطار استراتيجية إصلاح التعليم Education 2.0، وكذا تصميم منظومة رقمية شاملة لتطوير دور المعلمين في رعاية الموهوبين وذوي الهِمَم وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلًا عن آليات تعزيز دور التحول الرقمي في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة في مصر وإنشاء هيئة قومية مصرية للتحول الرقمي.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات التنموية التنمية المستدامة التنمية البشرية رؤية مصر 2030 التنمية الاقتصادية Finance Real Estate

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