استشاري: معظم مشاكلك الصحية ستنتهي والسر في كوب المياه.. تفاصيل

كشف الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية، عن أهمية شرب الماء فى جسم الإنسان، قائلا: "هناك شكاوى من أشخاص كثيرون أنهم ينسون شرب المياه أو لا يركزون معها، ويعانون من وجود هبوط أو وجع فى جانبيه أو الإمساك أو غيرها من الأمراض"، حيث إن حل كل تلك الأعراض هي شرب المياه.

وأضاف "فكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن خشونة الفقرات أيضا تكون سببها عدم شرب الماء، أو زيادة الوزن، موضحا: "علشان تحبب الناس لشرب الماء نضع نعناع أو عصير ليمون".

وتابع أنه يتم ملاحظة أن الأشخاص بعد عمليات السمنة لا يقبلون على المياه مثل قبلها، مقترحا بما قال به سابقا بوضع إضافات علي الماء حتي نشجعه على شربها، لافتا إلى أنه يجب شرب على الأقل من 2.5 إلى 3 لتر من المياه، وهذا يتغير من شخص إلى أخر، منهم: الذين يتكلمون كثيرا.

