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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مشروع الخردة باب رزق.. تفاصيل من صاحبة المركز الأولي بالقاهرة

الدكتورة وهاد سمير
الدكتورة وهاد سمير

خصصت قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، فقرة خاصة عن "مشروع الخردة باب رزق".. و الحديث عن المشروع الفائز بالمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في تحويل المخلفات لإكسسوارات، و الثانى على مستوى المحافظات.

وقالت الدكتورة وهاد سمير الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، إن المشروع الخاص بها هو تحويل المخلفات لإكسسوارات، وأن هذا المشروع قائم منذ 2008، أى منذ 14 عامًا.

ولفتت إلى أن مشروعها تم عرضه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، و أوضحت أنها قامت بتدريب 22ألف سيدة على مستوى الجمهورية، على هذا المشروع.

وأشارت إلى أن فكرة مشروعها هو العمل على أى مخالفات فى البيت، خشب، ملابس، اسلك، بلاستك، أى شئ.

وعرضت الدكتورة وهاد سمير، مجموعة من الأشياء التى قامت بتنفيذها، والتى ابهرت المذيعة آية جمال الدين و أسماء يوسف.

آية جمال الدين مشروع الخردة باب رزق محافظة القاهرة القاهرة المخلفات المحافظات

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