محافظ أسيوط يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق ديروط الزراعي

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولة ميدانية - أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق " أسيوط – ديروط " الزراعي بقطاع مركز منفلوط بطول 15.4كم وبتكلفة 300 مليون جنيه لتلك المرحلة من مركز منفلوط وحتى مركز القوصية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكباري" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال شرايين التنمية ولرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد ... رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس أحمد منير مدير مشروع إزدواج الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط" وبعض المهندسين العاملين بالمشروع من شركات محمد صبرة ومصطفى مطاوع وفتحي فرج للمقاولات المنفذين للمشروع.



تابع المحافظ ومرافقوه الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق من تطهير ورمي التربة الزلطية وتوسعة الطريق واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى مسعود للأعمال التي يجري تنفيذها من تطهير وتوسعة وإزالة الاشغالات وكافة المعوقات من جانب الطريق لاستكمال الأعمال وفقًا للخطة الزمنية التي ستستغرق 6 أشهر للمرحلة الأولى من المشروع "أسيوط – منفلوط" لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستكمال باقي مراحل المشروع وفقًا للخطة الزمنية.



ووجه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه ودعمه لمشروعات الطرق وفتح شرايين التنمية بصعيد مصر وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات واستجابته لطلبات الأهالي لازدواج الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط" والذي لاقى ترحيبًا وسعادة من المواطنين بقرى ومراكز المحافظة كما وجه المحافظ الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل لاهتمامه ودعمه لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى بالمحافظة والبدء الفعلي لتنفيذ ازدواج الطريق والذي سيساهم في تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة وحفاظًا على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة.



والتقى المحافظ العاملين بالمشروع وطالبهم ببزل المزيد من الجهد ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ مشيرًا إلى أهمية مشروع ازدواج الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط" والذي سيخدم الحركة المرورية إلى مراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط وجميع القرى على جانبي الطريق لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية والتنموية الكبرى ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمساهمة في تحقيق التنمية السياحية والصناعية والتجارية لما له من مردود ايجابي على الاقتصاد المحلي والقومي وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع من مركز أسيوط وحتى القوصية يبلغ 600 مليون جنيه بإجمالي أطوال 33.4 كم للمرحلتين بينما تكلفة القطاع من منفلوط للقوصية 300 مليون جنيه لمسافة 15.4 كم معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لتنفيذ مراحل المشروع موجهاً بضرورة عمل مطبات صناعية على الطرق المؤدية لمداخل القرى على جانبي الطريق منعاً للحوادث ولتهدئة السيارات فضلا عن تركيب البلدورات والنيوجيرسي على جانبى الطريق بالقرب من المنطقة السكنية حفاظاً على أرواح المواطنين ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال والمتابعة المستمرة لمراحل وخطوات العمل لتحسين حالة الشوارع ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والنقل والإنتقال للمواطنين وتوفير الأمن والسلامة.

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