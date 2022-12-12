إغلاق أكبر المطارات | ثوران قوي لـ بركان النار في جواتيمالا .. شاهد

ثار أحد أنشط براكين أمريكا الوسطى مجددًا قاذفا الحمم والرماد، ما دفع السلطات في جواتيمالا سيتي إلى إغلاق أكبر مطارات البلاد موقتًا إضافة الى طريق سريع.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عاد البركان الذي يحمل اسم فويجو أي النار بالاسبانية، إلى نشاطه ليل السبت لتتدفق الصخور المنصهرة على منحدراته ويقذف الرماد في السماء.

كذلك حملت الرياح الرماد باتجاه جواتيمالا سيتي على بعد 35 كيلومترا.

‼️ Circulan en redes sociales varios vídeos de la erupción del #VolcánDeFuego, situado al centro-sur de #Guatemala. pic.twitter.com/Fdee4cfZq2 — El Estado (@ElEstadoMx) December 11, 2022

وأعلنت هيئة الطيران المدني في بيان إغلاق مطار “لا أورورا” الدولي الذي يقع على بعد 6 كيلومترات جنوب العاصمة صباحا بشكل موقت بعد رصد رماد قرب المدارج، وتحويل رحلتين على الأقل.

وأعيد افتتاح المطار في منتصف النهار بعد أن غيرت الرياح اتجاهها وأخذت الرماد بعيدا عن المرفق الحيوي.

وأغلقت السلطات أيضا طريقا سريعا يربط بين جنوب جواتيمالا ووسطها في إجراء احترازي، وفق المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة، لكن أعيد فتحه بعد ظهر الأحد بعد أن هدأ البركان.

ويقع البركان على بعد حوالى 16 كيلومترا من أنتيجوا، العاصمة السابقة للبلاد التي تعد من أهم مناطق الجذب السياحي في جواتيمالا.

🌋 "Fire" over #Guatemala: Fuego #volcano woke up in Central America



The eruption began just 45 km from the capital of the republic.



In 2018, the infamous volcano killed at least 190 people. pic.twitter.com/oggXMTnSQv — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) December 12, 2022

ويثور بركان فويجو بمعدل مرة كل أربع أو خمس سنوات، وعام 2018 تسبب ثورانه بتدمير قرية سان ميجيل لوس لوتيس التي تدفقت عليها أنهر من الحمم البركانية ما أدى الى مقتل 215 شخصا وفقدان عدد مماثل.

وقال رودولفو جارسيا المتحدث باسم الحماية المدنية إن السلطات تراقب ثوران البركان الأخير عن كثب، وحتى الآن لم يتم إجلاء أي شخص.

وقال خوسيه سول أحد سكان ألوتينانجو «مقارنة بما حدث عام 2018، أصبحت السلطات الآن أكثر يقظة ونشاطا».

وشهد السكان المحليون تدفقا مفاجئا للحمم البركانية ليل السبت واحمرار السماء.

ولدى العديد من السكان المحليين حقيبة ظهر جاهزة بداخلها طعام وماء ومصباح وأدوية حتى يتمكنوا من الإجلاء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام عند الحاجة للفرار دون سابق إنذار.