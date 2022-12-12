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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق فى القليوبية

ضبط سلع غذائية
ضبط سلع غذائية

شنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.

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أسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان "سكر حر – نشا– عسل جلوكوز معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج ، 17500 قطعة حلوى جافة معبأة داخل عبوات بدون بيانات "منتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات لتجميعه كمية قدرها 63000 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط مالك مخبز بلدى، لتصرفه كمية قدرها 65,6طن "دقيق بلدى مدعم مستندى، وقام المذكور بالتصرف فيها بالإتجار فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر.
تحررت المحاضر اللازمة،وجاري العرض على النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

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