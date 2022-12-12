المركز القومي للترجمة يطلق أول كتاب صوتي.. قريبًا

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي مبادرة الأولى من نوعها في تاريخه وهي سلسلة الكتب الصوتية.

ويستهل هذا الإنجاز بكتاب لجميع القراء وللأطفال فوق سن الثامنة من ضمن إصدارات المركز من كتب الأطفال وعنوانه: "الأصابع الساحرة للأميرة الصغيرة" من تأليف الكاتبة الإسبانية ماريا لويس خيفائيل و من ترجمة الأديب محمد إبراهيم مبروك، وذلك ضمن مبادرات ثقافية يقوم بها المركز استكمالًا لدوره الثقافي ولدعم أصحاب الهمم .



وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة "لنشر ثقافة الكتاب المترجم والانفتاح على الابداع العالمي باختلاف مساراته، بدأ المركز في مخاطبة القراء وجذبهم للانفتاح على عوالم الكتاب المتميزين بثرائها وتنوعها من جميع الثقافات واحتفالًا باليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يوافق الاحتفال به شهر ديسمبر من كل عام، يطلق المركز القومي للترجمة قريبًا أول كتاب صوتي بمشاركة كريمة من فريق من المتطوعين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والهيئة المعاونة الذين شاركوا في تسجيل هذا الكتاب إيمانًا بالدور المجتمعي الذي يقوم به كل من المركز القومي للترجمة والجامعات المصرية لنشر الثقافة بكل روافدها الثرية وإتاحتها لكل أفراد المجتمع.



وأضافت "سيطرح الكتاب الصوتي قريبًا وهو غير مخصص للبيع وإنما سيتاح الكترونيًا على شبكة المعلومات وسيهدى إلى دور الرعاية والمكتبات وغيرها من المؤسسات الداعمة لأصحاب الهمم خاصة من ذوي الإعاقة البصرية."