طريقة عمل فتة فريك بالدجاج... جديدة وغير تقليدية

فتة فريك بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة فريك بالدجاج في المنزل.



مقادير فتة فريك بالدجاج



خبز لبناني محمر

فول سوداني محمر

(لعمل الفريك)

2كوب فريك

2بصل مفروم

4كوب مرقة

ملعقة كبيرة سبع بهارات

سمنة

٢ورق لورا

(لعمل الدجاج)

2صدور دجاج

بصلة أرباع

1فلفل رومي أرباع

1طماطم أرباع

2فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة صلصة

زيت نباتي

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(لعمل صوص الزبادي)

كوب زبادي

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2ملعقة كبيرة عصير ليمون

4ملعقة كبيرة طحينة

زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير فتة فريك بالدجاج



(لعمل الفريك)

يشوح البصل في السمنة مع ورق اللورا حتى يذبل ثم تضاف كل التوابل ويضاف الفريك ويقلب ثم يسقى بالمرقة ويضاف الملح ويترك على النار حتى ينضج

(لعمل الدجاج)

تضرب كل المكونات مع بعض في الخلاط أو الكبة حتى تنعم تماماً ثم تستخدم الخلطة لتتبيل الدجاج من الداخل والخارج وتحت الجلد ويفضل ترك الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة ثم يشوح الدجاج في الزيت مع التتبيلة حتى ينضج

(لعمل صوص الزبادي)

تخلط كل المكونات مع بعض جيداً حتى تتجانس تماماً

(لتجميع الفتة)

في طبق التقديم يرص الخبز المقلي في الأرضية ويغطى بالفريك ثم يضاف صوص الزبادي وتوضع فوقه صدور الدجاج ثم يوضع الفول السوداني المحمر على الوجه وتقدم الفتة بالهنا والشفا.