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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل فتة فريك بالدجاج... جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل فتة فريك
طريقة عمل فتة فريك بالدجاج

فتة فريك بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة فريك بالدجاج في المنزل.

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مقادير فتة فريك بالدجاج 


خبز لبناني محمر
فول سوداني محمر
(لعمل الفريك)
2كوب فريك
2بصل مفروم
4كوب مرقة
ملعقة كبيرة سبع بهارات
سمنة
٢ورق لورا
(لعمل الدجاج)
2صدور دجاج
بصلة أرباع
1فلفل رومي أرباع
1طماطم أرباع
2فص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة صلصة
زيت نباتي
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(لعمل صوص الزبادي)
كوب زبادي
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2ملعقة كبيرة عصير ليمون
4ملعقة كبيرة طحينة
زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود


طريقة التحضير فتة فريك بالدجاج 


(لعمل الفريك)
يشوح البصل في السمنة مع ورق اللورا حتى يذبل ثم تضاف كل التوابل ويضاف الفريك ويقلب ثم يسقى بالمرقة ويضاف الملح ويترك على النار حتى ينضج
(لعمل الدجاج)
تضرب كل المكونات مع بعض في الخلاط أو الكبة حتى تنعم تماماً ثم تستخدم الخلطة لتتبيل الدجاج من الداخل والخارج وتحت الجلد ويفضل ترك الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة ثم يشوح الدجاج في الزيت مع التتبيلة حتى ينضج
(لعمل صوص الزبادي)
تخلط كل المكونات مع بعض جيداً حتى تتجانس تماماً
(لتجميع الفتة)
في طبق التقديم يرص الخبز المقلي في الأرضية ويغطى بالفريك ثم يضاف صوص الزبادي وتوضع فوقه صدور الدجاج ثم يوضع الفول السوداني المحمر على الوجه وتقدم الفتة بالهنا والشفا.

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