ترتيبات تاريخية.. 30 رحلة طيران من المغرب إلى الدوحة دعما لأسود الأطلس

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية تأمين جسر جوي يشمل تسيير 30 رحلة طيران بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية الدوحة لدعم المنتخب المغربي في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 .

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أنه سيتم تأمين جسر جوي لـ 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة لدعم منتخب المغرب في نصف النهائي .

وأكملت وفق بيان الشركة: ان التأهل التاريخي يتطلب ترتيبات تاريخية والجسر الجوي رقم قياسي تاريخي للخطوط المغربية .

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب فرنسا، الأربعاء المقبل ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة المغرب ضد فرنسا، في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس، وقنوات الكأس القطرية، وقناة الرياضية المغربية “الأرضية”.

ويستهدف منتخب المغرب مواصلة الحلم بتفجير مفاجأة جديدة بالفوز على فرنسا، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد انتصاره التاريخي على البرتغال، السبت الماضي، بهدف نظيف سجله يوسف النصيري.