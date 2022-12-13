اقتصاد الإمارات| "مجموعة دبي المجوهرات" تطلق حملتها الخاصة بمهرجان التسوق

تطلق مجموعة دبي للمجوهرات حملتها الخاصة بمهرجان دبي للتسوق خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري حتى 29 يناير المقبل حيث تمنح محبي المجوهرات فرصة لربح 25 كيلو من الذهب خلال الحملة الممتدة لـ6 أسابيع.

تأتي هذه الحملة الترويجية استجابة للنجاح الباهر الذي تحقق على مدار الدورات السابقة حيث سيحظى المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في أي من متاجر المجوهرات المشاركة بفرصة المشاركة في سحوبات "مجموعة دبي للمجوهرات" وربح ربع كيلوغرام من الذهب.. فيما سيتم اختيار أربعة فائزين كل يومين خلال الحملة سيتم منح 25 كيلو من الذهب لـ100 رابح.

وقال توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات: لدينا في مجموعة دبي للمجوهرات رؤية لتعزيز مكانة دبي كوجهة العالم للمجوهرات.,وعلى مدار العام قمنا بإطلاق عدد كبير من الحملات الترويجية التي تم تنظيمها خصيصاً لمنح عملائنا تجربة تسوق فريدة.. وهذا العام أطلقنا حملة مذهلة خلال مهرجان دبي للتسوق ونحن على ثقة بأن هذه الحملة ستجذب العملاء وتمنحهم فرصة لربح جوائز كبرى وستساهم في تعزيز قطاع التجزئة في الإمارة.

من جانبها قالت ليلى سهيل عضوة مجلس إدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات والمديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية دبي للاقتصاد والسياحة: دائماً ما كانت جوائز الذهب هي أساس حملتنا الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق..وقد حققت هذه الحملة نجاحًا هائلاً منذ طرحها لأول مرة حيث تمنح هذه الحملة متاجر المجوهرات المشاركة الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم كما تمنح العملاء فرصة للاستفادة من العروض والخصومات الحصرية بالإضافة إلى ربح جوائز كبرى.