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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب أعضاء النادي الثقافي على فنون الخط العربي في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة تدريبية عن فنون الكتابة بالخط العربي لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب بيلا، ضمن فعاليات الصالون الثقافي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافطة كفر الشيخ، أن الورشة تخللها تقديم المواهب الفنية عروضهم الأدبية في الشعر والإنشاد الديني والابتهالات، مشيراً إلى اهتمام النادي الثقافي بالاستعانة المتخصصين في المجال الأدبي لتقديم ورش العمل كان من بينهم السيد أحمد حافظ، مدرب ورشة الخط العربي وقام بتقييم تجارب الشباب في الكتابة بالخط العربي، ليحصل المتميزون منهم على جوائز تذكارية شهادات تقدير.
 

تقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، بإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وتابع التنفيذ محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، تنفيذ همت مصطفى، منسق النادي الثقافي بالمحافظة، حسن عباس المخرج المسرحي ومنسق النادي في بيلا.

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كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة بطولة الجمهورية أشرف صبحي رياضة محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة

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