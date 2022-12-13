أشهر 5 سيارات دفع رباعي في السعودية موديل 2023

يمتلك السوق السعودي للسيارات مجموعة من الطرازات القوية والمختلفة، والتي تتنوع بحسب التصميمات الخارجية والتجهيزات الداخلية، إلى جانب قدرات الدفع، سواء كانت من فئة الدفع الأمامي او الخلفي، او تقنية الدفع الرباعي للعجلات، والتي تنال شهرة كبيرة نسبة إلى إمكانياتها القوية في التعامل مع التضاريس المختلفة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأشهر 5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

1 – لاند روفر سبورت موديل 2023

تعتمد السيارة لاند روفر سبورت موديل 2023 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ 340 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 209 كم/ساعة، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.2 ثانية.

تقدم السيارة لاند روفر سبورت موديل 2023 بسعر يصل إلى 470.663 الف ريال.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

2 - لامبورجيني اوروس موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني اوروس موديل 2023 إلى 305 كم/ساعة، بينما تستغرق 3.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، حيث دعمت بمحرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 650 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران.

يبلغ سعر السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2023 نحو 1,078,000 ريال سعودي.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

3 - فولكس فاجن طوارق موديل 2023

تتمتع السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، بقوة قدرها 340 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 235 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى القدرة عالتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.2 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023 من 253.575 الف ريال إلى 305.945 الف ريال.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

4 - جي ام سي يوكون XL موديل 2023

زودت السيارة جي ام سي يوكون XL موديل 2023 بمحرك 8 سلندر، يستطيع ضخ 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران 624 نيوتن/متر في الساعة، سعة 6200 سي سي، بينما تتسمد السيارة اوامر الانتقال بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

تقدم السيارة جي ام سي يوكون XL موديل 2023 بسعر 365.730 الف ريال.

5 سيارات دفع رباعي موديل 2023 في السعودية

5 - تويوتا FJ كروزر موديل 2023

تصل السيارة تويوتا FJ كروزر موديل 2023 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية، حيث تتمتع بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يمكنه ضخ 270 حصانا، وعزم اقصى للدوران 380 نيوتن/متر.

يتراوح سعر السيارة تويوتا FJ كروزر موديل 2023 بين 147.660 الف ريال للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 168.360 الف ريال.