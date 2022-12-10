قبل نهاية العام .. 10 سيارات أوروبية الأكثر مبيعا في مصر

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية الخاصة بكل فئة، بالاضافة إلى العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومن بينها الصانع الاوروبي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اكثر سيارات اوروبية مبيعًا في مصر خلال 10 اشهر من عام 2022 الجاري.

فيات تيبو

اكثر سيارات اوروبية مبيعا في مصر خلال 10 اشهر من عام 2022

أشارت تقارير "الاميك" مجلس معلومات سوق السيارات، أن السيارة فيات تيبو حصلت على المركز الاول في حجم مبيعات السيارات الاوروبية في مصر بعدد 5 الاف و 508 سيارة، بينما جاءت السيارة لادا جرانتا والتي تنتمي إلى فئة السيدان في المرتبة الثانية بعدد 2.392 سيارة.

وحصلت السيارة رينو ميجان في المركز الثالثة بعدد مبيعات بلغ 1.657 نسخة، بينما حلت السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام بيجو 3008 في المرتبة الرابعة بعدد 1.464 نسخة، و 998 سيارة لـ اوبل موكا والتي جاءت في المركز الخامس، بالاضافة إلى ستروين C5 Aircrossالرياضية والتي جاءت في المرتبة السادسة بعدد 921 نسخة.

واحتلت السيارة أوبل كروس لاند المركز السابع بعدد 729 سيارة، بالاضافة إلى 716 نسخة للسيارة بيجو 301 والتي حصلت على المركز الثامن، بينما جاء المركز التاسع من نصيب السيارة ستروين سي اليزيه والتي باعت 715 نسخة، وبالمركز العاشر جاءت السيارة اوبل كورسا بعدد 705 نسخة.